Crece la afectación del incendio de Torrefeta i Florejacs (Lleida) hasta las 113,25 hectáreas

Incendio de Torrefeta i Florejacs (Lleida) de este martes - BOMBERS

LLEIDA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Torrefeta i Florejacs (Lleida) de este martes por la tarde ha incrementado su afectación hasta una superficie aproximada de 113,25 hectáreas, según datos provisionales de Agents Rurals.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, explican que se trata de los datos de las 17 horas, y la superficie afectada ha incrementado con respecto a las 72,9 hectáreas de la última actualización.

Por otro lado, informan que el incendio de Sentmenat (Barcelona) ha pasado de las 152 hectáreas afectadas a unas 159,09, según los datos provisionales de Agents Rurals hasta las 17.45 de este martes.