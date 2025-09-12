Crece la formación en psicología clínica en verano ante el "déficit" de especialistas en España

En España hay 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, una cifra por debajo de la media europea: 18

BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La demanda de cursos de posgrado en psicología clínica ha crecido este verano un 6% respecto al año anterior, con un fuerte repunte de la modalidad presencial --elegida por el 65% de los participantes frente al 58% en 2024--, sector con un "déficit" de profesionales.

Así lo informa en un comunicado conjunto el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (Isep) y Metrodora, que, en la presente edición de su Campus Internacional de Verano, las áreas con mayor demanda han seguido siendo la sexología clínica y terapia de parejas; las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación; la neuropsicología educativa y del desarrollo y la gestión de las organizaciones.

A ellas se han sumado 2 especializaciones emergentes, por un lado la prevención integral del suicidio en población infanto-juvenil --en un contexto en el que casi un 20% de adolescentes españoles reconoce haber tenido pensamientos suicidas-- y, por otro lado, la psicología digital y tecnológica, orientada a la integración de herramientas innovadoras en la práctica clínica y la gestión ética de datos.

"Los datos confirman que la formación en psicología no solo crece, sino que se orienta hacia los grandes retos actuales: la atención a la salud mental de los jóvenes y la incorporación de tecnologías a la práctica clínica", subraya responsable del Campus, Eva Fanjul.

DÉFICIT CRÓNICO

En España hay 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, una cifra muy por debajo de la media europea, que es de 18 y, aunque en los últimos cinco años las plazas de Psicólogo Interno Residente (PIR) se han incrementado un 45%, el número es "insuficiente" porque hay 200 plazas anuales en un país donde la demanda de atención psicológica ha aumentado un 30% en la última década.

El interés creciente por programas de especialización refleja "la brecha existente y la necesidad de reforzar la formación y la incorporación de nuevos perfiles al sistema sanitario", han apuntado.

El Campus Internacional de Verano del Instituto Superior de Estudios Psicológicos ha reunido este año a estudiantes y profesionales de 12 países, y ya cuenta con 25 ediciones celebradas y 7.400 alumnos formados a lo largo de su historia.