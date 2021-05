Crespo atribuye su elección como rector de la UPC a las "concreciones" en su programa

Dice que empezará a tomar medidas de renovación de personal en enero

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El rector electo de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Daniel Crespo, ha atribuido su victoria, proclamada en resultado provisional este miércoles, a haber incluido "concreciones" en su programa, que le han diferenciado, según él, del del anterior ocupante del cargo, Francesc Torres, que convocó las elecciones de forma anticipada.

En declaraciones a Europa Press, Crespo ha dicho que su universidad está "cansada y tensionada por factores externos" y que quizá el hecho de que hayan sido más concretos en las medidas del programa ha provocado que la comunidad educativa le haya elegido a él con un 50,67% de los votos ponderados.

Ha explicado que el eje central de su programa es la renovación de la plantilla, con una media de 54 años, si bien ha explicado que no puede reemplazar "en diez días" al personal con más experiencia, ya que se estima que la formación de un profesor universitario se extiende a lo largo de una década.

"Si no tomamos medidas inmediatas para sustituirles, el conocimiento se pierde", ha manifestado; no obstante ha aclarado que hasta enero no podrá arrancar ninguna de esas políticas de personal.

De momento, el equipo de Crespo se centrará, según ha avanzado, en proponer un cambio en la política lingüística de la entidad: ha afirmado que Catalunya vive una situación de "emergencia lingüística" y ha pedido que cualquier investigador extranjero que llegue a la institución sepa que ha venido a una universidad catalana, en la que la lengua vehicular es el catalán, y se convierta en embajador de esa realidad en su país.

Además, otra de sus primeras medidas será regular el teletrabajo, si bien Crespo espera que en septiembre se pueda empezar el curso con plena presencialidad.

El rector electo también ha incidido en que propondrá al Govern de la Generalitat "un cambio en la estrategia de vacunación" contra la Covid-19 para que se inmunice a los estudiantes universitarios, al considerar que la juventud es uno de los principales vectores de transmisión de la enfermedad.