Creu Roja pone en prealerta sus equipos de emergencia ante la previsión de ventada

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Creu Roja ha puesto en prealerta a sus equipos de emergencia ante la previsión de peligro muy alto por fuertes vientos en Catalunya, informa la entidad en un comunicado de este miércoles.

El Centro de Operaciones de la Creu Roja y los centros de contacto de las asambleas locales han hecho llamadas preventivas a 600 personas mayores usuarias del servicio de Teleasistencia con enfermedades crónicas o en situación de extrema vulnerabilidad.

La organización está difundiendo a través de sus redes sociales consejos de seguridad para prevenir los riesgos de la ventada, como vigilar con el mobiliario urbano, no subir a sitios altos y expuestos al viento y no dejar macetas o objetos no estáticos en fachadas o terrazas, entre otros.