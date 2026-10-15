Creuheras (Planeta) defiende el "tesoro" del libro y agradece el ejemplo de los Reyes en Ceuta

Los Reyes Felipe VI y Letizia y el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, antes de la entrega del 75 Premio Planeta de Novela, a 15 de octubre de 2026 - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, ha defendido este jueves el "tesoro" del libro en el inicio de la gala de entrega del 75 Premio Planeta en Barcelona, presidido por los Reyes, a los que ha agradecido su ejemplo en Ceuta y Melilla.

"Hoy es un día especial" con el 75 aniversario del Premio Planeta, y ha agradecido a todo el sector del libro la unión alrededor de ese tesoro que es el libro.

Creuheras, que ha recordado al fundador José Manuel Lara y a sus dos hijos Fernando Lara y José Manuel Lara Bosch, y el motivo por el que se celebra el galardón cada 15 de octubre (el santo de Teresa Bosch): "Aunque coincidiera con la final del Mundial de fútbol, se haría".

DOBLE PROPÓSITO

Ha resaltado el doble propósito del Premio Planeta: la máxima difusión del libro y ayudar a los escritores a vivir de su oficio, así como descubrir nuevos lectores.

Creuheras ha señalado que el Premio Planeta ha vendido 47 millones de libros, lo que supone 625.000 libros cada edición.

ESPERANZA E ILUSIÓN

El presidente del Grupo Planeta ha agradecido la presencia del rey Felipe VI y la reina Letizia, que "a diario entregan su vida por hacer un mundo un poco mejor".

"El mundo se nos antoja oscuro, pero la luz de su ejemplo reaviva la esperanza y la ilusión, como estos días en Ceuta y en Melilla. Todo nuestro cariño y respeto", ha concluido.