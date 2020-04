Cs acusa a JxCat y ERC de "bloquear" sus nuevas enmiendas a las cuentas

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cs ha acusado este lunes a JxCat y ERC de "bloquear" las enmiendas subsiguientes al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de los Presupuestos catalanes de 2020 que el partido presentó con la voluntad de adaptar las cuentas a la crisis generada por el coronavirus y las medidas para tratar de contener la pandemia.

Fuentes de Cs han asegurado a Europa Press que JxCat y ERC han votado en contra de admitir a trámite las más de 50 enmiendas promovidas por su partido tras el dictamen del CGE en la Mesa del Parlament -- en la que los independentistas tienen mayoría y que se ha reunido por videoconferencia--, antes de que la Cámara catalana vote los Presupuestos en un pleno previsto para el viernes.

Tras un recurso también de Cs, el CGE avaló hace dos semanas los Presupuestos de 2020 al considerar que no vulneran la Constitución ni el Estatut, aunque la semana pasada no avaló la totalidad de la ley de acompañamiento de las cuentas, ante la que Cs también prevé presentar enmiendas tras el dictamen: "Esperemos que no las vuelvan a tumbar".

La Mesa ha inadmitido las más de 50 enmiendas subsiguientes al dictamen del CGE de los Presupuestos "sin argumentos demasiado sólidos" y alegando que no eran congruentes, según las mismas fuentes, que han avanzado que Cs valora presentar una petición de reconsideración a la Mesa.

Han subrayado que el dictamen del CGE de los Presupuestos señala que previsiblemente se deberán adaptar a la crisis por la pandemia y que las enmiendas de Cs tienen este objetivo, y creen que no se han admitido para evitar evidenciar en el pleno que las cuentas "nacen sin utilidad" y votar en contra de enmiendas que describen como coherentes.