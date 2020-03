Cs impulsa la campaña 'Por una Meridiana de todos' para "denunciar la ocupación ilegal" de la vía

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cs ha impulsado este lunes la campaña 'Por una Meridiana de todos' para "visibilizar y denunciar la ocupación ilegal" de la avenida por las protestas en reacción a la sentencia del 1-O que cortan la vía diariamente, y que consta de diferentes vallas publicitarias a la entrada y la salida de la Meridiana.

Así lo han anunciado este lunes el diputado de Cs en el Parlament David Mejía y la líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte, en una rueda de prensa en la que han explicado que la iniciativa durará unos 10 días, y en la que han criticado que "la avenida Meridiana lleva cinco meses secuestrada", una situación que, según ellos, está autorizada y tolerada por la Generalitat y el consistorio.

Ambos han lamentado las afectaciones que las protestas generan a los vecinos de la ciudad, según ellos, no sólo en movilidad, sino en la vida diaria de los ciudadanos y especialmente a los comerciantes y restauradores de la zona, con los que se han reunido en los últimos días: "Nos han trasladado su hartazgo frente a esta situación", ha explicado Guilarte.

La concejal en el Ayuntamiento de Barcelona ha señalado que los comerciantes están teniendo pérdidas de hasta un 40% en los ingresos y los restauradores de un 30%, además de la pérdida de clientes fijos que optan por ir a otras zonas, según ella.

Mejía ha criticado que el Govern y el Gobierno "no están haciendo absolutamente nada al respecto", por lo que considera que la situación ha traspasado todas las líneas rojas porque ambos gobiernos no pueden mirar hacia otro lado, ha puntualizado.

"TERRITORIO SIN LEY"

Guilarte ha asegurado que la zona de la Meridiana se ha convertido "en un territorio sin ley", por lo que ha exigido al Gobierno de Ada Colau que ejerza su responsabilidad y actúe cuanto antes para impedir las protestas enviando los efectivos que sean necesarios.

"Batlle lo que no puede hacer es seguir haciéndose el indignado y mandándole notitas al señor Buch cuando él sabe perfectamente que tiene todas las competencias en materia de seguridad", ha aseverado.

Preguntado por si se unirán a la propuesta de Societat Civil Catalana (SCC) de cortar los túneles de Vallvidrera en Barcelona cada viernes mientras duren los cortes de la Meridiana, Mejía ha explicado que no tienen previsto asistir: "Esta propuesta de SCC es cuanto menos irónica. Veremos si al final se materializa", ha apuntado.

VOTACIÓN COMPROMISARIOS

Por otra parte, Mejía también ha valorado los resultados de la votación de compromisarios para la asamblea extraordinaria del partido que se celebra los próximos 14 y 15 de marzo, en la que el 78% de los compromisarios elegidos el pasado fin de semana son afines a la portavoz de Cs en el Congreso y candidata a la presidencia del partido, Inés Arrimadas.

"Respetamos los resultados y lo que han votado los afiliados, que tendrán la oportunidad de volver a decidir cual es la candidatura y la ejecutiva que quieren que haya en el futuro del partido", ha expresado Mejía, que también ha valorado la participación que ha habido.

En referencia a una posible coalición entre Cs y PP en Catalunya de cara a las próximas elecciones autonómicas, Mejía ha anunciado que las negociaciones están paralizadas porque todavía no se han convocado los comicios, y que no se han reunido con el PP para hablar de ello: "En el momento que se convoquen ya empezaremos a hablar, si se debe hablar o no, de una posible coalición".