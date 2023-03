Cs pedirá "de forma inminente" a la JEC que retire el acta de Borràs tras la sentencia del TSJC

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha asegurado que su partido registrará "de forma inminente" una petición a la Junta Electoral Central (JEC) para que retire el acta de la presidenta de Junts y presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, tras haber sido condenada a cuatro años y medio de cárcel y trece de inhabilitación por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En rueda de prensa este jueves en la Cámara catalana, ha explicado que también han presentado un escrito a la Mesa del Parlament para que se le retire el escaño a Borràs y se proceda a la elección de una nueva persona que ejerza la Presidencia del Parlament.

Carrizosa ha tachado de incomprensible que el TSJC haya abierto la vía de que el Gobierno pida un indulto a Borràs: "Esto es como una ayudita", ha reprochado, y ha reclamado al Gobierno central que no la conceda este indulto.

"Claro que es una condena alta. Hace unos días el 'Pequeño Nicolás' ha sido condenado a 4 años de prisión por hacer el mamarracho y el fantasma y no he oído que el tribunal haya promovido el indulto", ha sostenido Carrizosa, que ha insistido en que Borràs no es merecedora de un indulto

El líder naranja también ha comparado a Borràs con la exprimera dama argentina Eva Perón: "Ver a Laurita Borràs o Laurita Perón, haciendo un símil con Evita Perón, verla citando a Montesquieu y dando lecciones de democracia es tener la cara de cemento armado y nos recuerda a Pujol", ha dicho en referencia al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.