Cs reprocha al Govern no haber accedido a rehacer los Presupuestos: "Son ya papel mojado"

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Cs en el Parlament José María Cano ha reprochado este jueves al Govern y al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que no haya accedido a rehacer los Presupuestos de la Generalitat de 2020 ante el impacto del coronavirus, que considera que ha dejado estas cuentas desfasadas: "Son ya papel mojado".

"No han sido capaces ni se han planteado adaptar estas cuentas para que sean útiles en estos momentos", ha afirmado en su intervención durante el debate sobre los Presupuestos en el pleno reducido del Parlament.

Cano ha insistido en que estas cuentas se presentaron en la Cámara en enero, cuando el escenario económico y social "no tenía nada que ver" con el actual, y ha señalado que ahora la prioridad debe ser salvar vidas y empleos.

Según él, los Presupuestos que se aprobarán este viernes no tienen estos objetivos porque no contienen medidas para hacer frente a la crisis del Covid-19, por lo que defiende que "no son útiles" y que el Govern debería haber cambiado totalmente el proyecto y hacer uno de nuevo con la colaboración de la oposición, aunque el Ejecutivo catalán ya ha abierto la puerta a replantear algunas partidas para adaptarlas a la nueva situación económica.

Asimismo, ha recriminado al Ejecutivo catalán no haber hecho caso a las enmiendas que ha presentado el partido naranja, pero ha vuelto a tender la mano proponiendo crear un foro autonómico para la reconstrucción en Catalunya, como este mismo viernes por la mañana ha planteado la líder de Cs, Lorena Roldán: "Ante esta situación solo hay una opción: trabajar juntos de manera responsable, exigente y de manera leal".