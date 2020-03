Cs tilda de "papel mojado" los actuales Presupuestos de la Generalitat

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de Cs en Catalunya Lorena Roldán ha asegurado que los Presupuestos de la Generalitat 2020 ahora mismo son "papel mojado" y llama a las fuerzas políticas del Parlament a repensar unas cuentas que reflejen las nuevas prioridades de Catalunya debido a la situación sobrevenida de crisis sanitaria.

En una entrevista a la Ser Catalunya recogida por Europa Press, Roldán se ha reafirmado en la necesidad de llevar los presupuestos de la Generalitat de 2020 ante el Consejo de garantías Estatutarias, al considerar que no se ajustan a la ley, puesto que "se han calculado en base a unas previsiones que no se cumplirán y que no responden a las necesidades que tiene ya en estos momentos Catalunya".

Así, la dirigente de la formación naranja ha propuesto debatir unos nuevas cuentas que tengan como prioridad reforzar el sistema sanitario: "Nos están llegando quejas de muchos profesionales sanitarios que no tienen el material necesario para poder protegerse ellos ni a los pacientes", ha asegurado.

También Roldán ha considerado el planteamiento de nuevas medidas a nivel económico de ayuda a familias, pimes, autónomos y empresas, así como una bajada de impuestos: "Nuestra responsabilidad es poner todas aquellas medidas que sean necesarias para congelar de alguna manera la economía durante las semanas o meses que dure esta situación; este 2020 nos tendremos que dedicar en cuerpo y alma a paliar los efectos que está provocando el coronavirus", ha dicho.

Preguntada por un tuit de Quim Torra haciendo alusión a Cs como irresponsables por retrasar el proyecto de finanzas públicas, Roldán ha contemplado que no es momento de confrontación ni de guerras partidistas, y ha urgido al presidente de la Generalitat "dejar los mantras del separatismo a un lado y unirse a trabajar".

ESCEPTICISMO EN TORNO EL PLENO DEL PARLAMENT

La líder de Cs en Catalunya ha considerado que hay una diferencia importante respecto al pleno del Congreso de este miércoles en Madrid, ya que ha asegurado que era por exigencia constitucional, al haberse decretado el Estado de alarma y porque se debe dar cuenta de ello en el Congreso de los Diputados.

Así, Roldán ha subrayado que "parlamentariamente no se contempla la celebración de un pleno del Parlament de Catalunya por la declaración de un Estado de alarma" y que se debería cambiar el Reglamento para ello, además de las dificultades telemáticas que conllevaría.

"Quizás el encaje es otro, una reunión con los presidentes de grupos o con los portavoces de forma telemática, no un pleno que podría poner en riesgo la salud de muchas personas", ha razonado.