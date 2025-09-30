CSIF critica la "filtración" del vídeo de la contención mecánica a una presa en Brians 1 (Barcelona)

Archivo - Centro Penitenciario Brians 1, a 4 de abril de 2024, en Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, Catalunya (España) - Marc Trilla - Europa Press - Archivo

El sindicato CSIF ha mostrado su profunda preocupación por la "filtración" de las imágenes relativas a la contención mecánica practicada a una interna el 30 de diciembre de 2024 en el Centre Penitenciari Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), según han informado en un comunicado este martes.

El sindicato entiende que la publicación del vídeo vulnera la "necesaria confidencialidad" y pone de manifiesto la situación de insguridad y vulnerabilidad de los profesionales penitenciarios en Catalunya, textualmente.

CSIF ha asegurado que la intervención se produjo después de que la interna profiriera "amenazas graves y directas" contra los funcionarios y manifestara su voluntad de agredir tanto a los profesionales como a sí misma y que, ante una situación de riesgo, los responsables ordenaron la contención mecánica.

Sostienen que se hizo siguiendo criterios "estrictamente profesionales y con el máximo respeto hacia la persona interna" y aseguran que las imágenes difundidas, sin contextualizar, contribuyen a generar una percepción distorsionada y a cuestionar injustamente la labor de los funcionarios penitenciario.

Defienden que su actuación fue "ejemplar, proporcional y ajustada a la normativa", garantizando la seguridad de la interna, de los profesionales y del propio centro.

Por todo ello, solicitan una investigación exhaustiva para conocer el origen de la filtración, piden respeto institucional y mediático hacia la labor de los funcionarios penitenciarios, así como una defensa "pública y firme" por parte de la Dirección General de Asuntos Penitenciarios.