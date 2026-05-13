CTAC Autònoms cifra en 673 euros la brecha en la jubilación de los autónomos catalanes

Archivo - Un hombre en una terraza en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

CTAC Autònoms ha cifrado en 673,59 euros al mes la brecha entre las pensiones medias de jubilación de los autónomos catalanes, que asciende a 1.104,27 euros, y los trabajadores del Régimen General, de 1.777,86 euros, lo que comporta una "penalización económica inaceptable", informa este miércoles UGT de Catalunya en un comunicado.

Esta brecha, añade el sindicato, se refleja también en el conjunto de prestaciones, con una pensión media total de los autónomos de 987,61 euros, frente a los 1.550,36 euros del Régimen General.

Según CTAC Autònoms, la diferencia se ha generado por décadas de cotizaciones mínimas, marcadas por la inestabilidad de los ingresos y por las dificultades económicas que, defienden, han sufrido una parte importante del colectivo.

"Reducir esta diferencia debe ser una prioridad política y social. No es admisible que miles de autónomos lleguen a la jubilación con prestaciones claramente insuficientes después de años sosteniendo actividad económica y empleo en el país", ha defendido.

La entidad propone una mejora de las pensiones mínimas del régimen de autónomos, el refuerzo del sistema de cotización por ingresos reales, el incremento progresivo de las bases medias de cotización, más protección social para los nuevos autónomos y el impulso de medidas correctoras para reducir la brecha actual.