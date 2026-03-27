CTAC-UGT alerta de que el IVA franquiciado puede "profundizar la brecha entre autónomos"

Archivo - Varios clientes esperan en el interior de un bar - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Trabajadores Autónomos de Catalunya (CTAC-UGT de Catalunya) ha alertado de que la posible implantación del sistema de franquicia del IVA en Catalunya, una medida ya vigente en varios países de la Unión Europea, puede "profundizar la brecha entre autónomos".

Así lo ha manifestado en un comunicado este viernes, el día después de que el Congreso de los Diputados diera luz verde a esta exigencia de Junts a cambio de dar su 'sí' al decreto anticrisis para dar respuesta a las consecuencias de la guerra en Irán, que movilizará más de 5.000 millones de euros.

La confederación, de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo, estima entre un 70% y un 80% los autónomas en Catalunya que podrían ser potencialmente susceptibles de acogerse al régimen de IVA franquiciado, en tanto que previsiblemente se encuentran por debajo del umbral de facturación de 85.000 euros anuales.

Ante este escenario, observa que este sistema puede acentuar una nueva dualidad: los profesionales de "cuello blanco", con bajos costes e ingresos vinculados principalmente al conocimiento (más beneficiados), y los de "cuello azul", con mayor gasto, inversión y estructura, que podrían quedar en desventaja al no poder deducir el IVA soportado, según la entidad.

Desde CTAC-UGT advierten de que se trata de un régimen voluntario y que cada profesional tendrá que valorar si le conviene según su realidad económica, por lo que sectores como el comercio, hostelería, transporte u oficios tradicionales, con mayores costes estructurales, "podrían verse perjudicados por la medida".

Además, alertan que este sistema "podría generar un efecto de contención del crecimiento, incentivando que algunos autónomos limiten su facturación por no superar los umbrales establecidos".