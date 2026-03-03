El Ctesc pide evitar trámites "innecesarios" en registros de grandes tenedores y viviendas vacías

Logo del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) - CTESC

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) ha instado a evitar una carga administrativa "innecesaria" en los datos requeridos en el Proyecto de Decreto de despliegue reglamentario del Registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título habilitante, y del Registro de grandes tenedores.

El órgano consultivo y de asesoramiento de la Generalitat ha emitido un nuevo dictamen sobre sendos casos, en el que señala que los datos requeridos en los dos registros recogidos en la norma "pueden ser desproporcionados y generar una carga administrativa innecesaria", según ha informado en un comunicado este martes.

Por este motivo, pide que "se justifique la necesidad de recopilación de cada dato para alcanzar la finalidad de política de vivienda que persigue el proyecto de decreto".

En cuanto a la información recogida, aconseja "anonimizar" los datos personales de personas físicas y eliminar determinados requerimientos de información tales como su ubicación y superficie útil, y revisar otras exigencias informativas.

También pide revisar plazos y obligaciones que se establecen en la norma para "garantizar los principios de eficiencia y simplificación administrativa" y aclarar los plazos de suministro de la información y obligaciones telemáticas, sobre todo para pymes, pequeños promotores y administradores no profesionalizados.

EXCLUSIONES Y OBLIGACIONES ADICIONALES

En relación con las viviendas objeto de inscripción, el dictamen propone excluir de la obligación las viviendas afectadas por procedimientos sucesorios en curso, situaciones de cotitularidad que impidan la disposición o división judicial, así como aquellos sometidos a litigios reales o posesorios u otros procedimientos que limiten legalmente su uso o arrendamiento.

Además, el Ctesc considera que los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria "deberían estar obligados a informar a la Administración de las viviendas vacías que gestionen en caso de que la persona propietaria no las haya inscrito".

El Consell advierte que, sin un régimen claro de inspección, los registros pueden convertirse en "inoperantes".

VIGENCIA Y GESTIÓN DE LOS REGISTROS

En relación con el Registro de grandes tenedores, el Ctesc recomienda que su vigencia quede limitada al período durante el cual una zona esté oficialmente declarada como tensionada.

Por último, defiende que la gestión de los registros corresponda a la Agència de l'Habitatge de Catalunya y no a la Oficina de Gestió Empresarial, al tiempo que recomienda que se incluya que cualquier persona podrá consultar sin restricciones si una vivienda es propiedad de una gran tenedora, reforzando así la transparencia.