El CUAP Peracamps del Raval de Barcelona estará cerrado hasta el 9 de septiembre por obras

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CUAP Peracamps del barrio del Raval de Barcelona, gestionado por el Parc Salut Mar, permanecerá cerrado hasta el 9 de septiembre mientras se llevan a cabo las obras necesarias para la renovación completa del sistema de refrigeración.

Así lo ha informado el Hospital del Mar de Barcelona este miércoles en un comunicado después que el centro lleve cerrado desde este domingo debido a una incidencia "grave" en el sistema.

Ha afirmado que las urgencias estarán "plenamente garantizadas" en el Hospital del Marm ya que sigue atendiendo con normalidad y en coordinación con el CUAP Manso.