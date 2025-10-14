Cuatro pueblos pequeños de Barcelona impulsan el Aplec Iltir para "crear comunidad"

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro pueblos pequeños de la provincia de Barcelona impulsan el Aplec Iltir --nombre íbero que significa poblado-- que se celebrará del 17 al 19 de octubre en Cantonigrós con la finalidad de "crear comunidad y autoorganizarse".

El objetivo es concienciar sobre los efectos de la despoblación en zonas rurales en un momento en el que estos pequeños municipios tienen la sensación de estar en "tierra de nadie" por la superposición administrativa, informan los organizadores en un comunicado de este martes.

El Aplec comenzará este viernes con una sesión en la que participarán los alcaldes Àlex Montanyà (L'Esquirol y Cantonigròs), Albert Prados (Tavertet) y Albert Marcé (Rupit i Pruit), y en esta primera jornada también participarán la alcaldesa de Mieres (Girona), Núria Martínez.

También intervendrá la representante del grupo impulsor del Aplec y vecina de Tavertet, Natàlia Vilella; la jefa de la oficina técnica de participación para los gobiernos locales de la Diputación de Barcelona, Carola Castellà, y la jefa de sección del Gobierno Abierto de la Diputació de Girona, Anna Brunsó; la sesión estará moderada por Erika Zárate (Resilience Earth).

ACTIVIDADES

Las jornadas incluyen talleres, exhibiciones de artistas locales, conferencias y actuaciones de música y de danza, que se llevarán a cabo en el paraje de Collsacabra, Rupit i Pruït, Cantonigròs, Tavertet y L'Esquirol.

El Aplec de Cantonigròs es la tercera edición de esta iniciativa de las comarcas de la Catalunya interior; las dos primeras se celebraron en la Garrotxa (Girona), la primera en 2023, en el Vall de Llierca en Argelaguer, y la segunda en 2024 en el Vall del Ser, en Mieres.