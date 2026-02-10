Las cuencas internas catalanas siguen aumentando sus reservas y se encuentran al 93,5%

Archivo - Vista del embalse de Foix, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las reservas de los embalses de las cuencas internas catalanas se encuentran este martes al 93,5% de su capacidad, cuando el pasado martes estaban al 92,7%, aumentando 0,8 puntos en una semana, tras las lluvias registradas las últimas semanas.

Son los últimos datos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultados por Europa Press, en los que se puede ver que las cuencas internas de Catalunya tienen actualmente 634,6 hectómetros cúbicos, cuando el pasado martes tenían 629,1.

El embalse de Darnius Boadella está al 94,6% de su capacidad (igual que el pasado martes); el de Sau, al 88,8% (frente al 87,8% de la semana pasada); Susqueda, al 94,5% (frente al 96,2%); La Baells, al 99,5% (frente al 95,9%) y La Llosa del Cavall, al 98,8% (frente al 94%).

Por otro lado, Sant Ponç está al 95,8% (el pasado martes estaba al 95,7%); Foix, al 80,4% (frente al 81,3%); Siurana, al 47,1% (45,4% el lunes) y Riudecanyes, al 99,8% (frente al 99,7%).

Los embalses del sistema Ter-Llobregat, que abastece a Barcelona y su área y a Girona y su entorno, están este martes al 94,4% de su capacidad, cuando la semana pasada estaban al 93,5%, aumentando 0,9 puntos en una semana.