Las cuencas internas de Catalunya disminuyen sus reservas y se encuentran al 93,1%

Archivo - Vista del embalse de Foix,en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las reservas de los embalses de las cuencas internas catalanas se encuentran este martes al 93,1% de su capacidad, cuando el pasado martes estaban al 93,7%, bajando 0,6 puntos en una semana, tras las lluvias registradas las últimas semanas.

Son los últimos datos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultados por Europa Press, en los que se puede ver que las cuencas internas de Catalunya tienen actualmente 631,6 hectómetros cúbicos, cuando el pasado martes tenían 635,9.

El embalse de Darnius Boadella está al 92,8% de su capacidad (el pasado martes estaba en 93,9%); el de Sau, al 87,1% (frente al 88,3% de la semana pasada); Susqueda, al 95,5% (frente al 95,2%); La Baells, al 97,5% (frente al 98,6%) y La Llosa del Cavall, al 100,6% (frente al 100,8%).

Por otro lado, Sant Ponç está al 92,8% (el pasado martes estaba al 97,3%); Foix, al 82,7% (frente al 82,9%); Siurana, al 50,3% (48,9% el martes) y Riudecanyes, al 98,7% (frente al 98,5%).

Los embalses del sistema Ter-Llobregat, que abastece a Barcelona y su área y a Girona y su entorno, están este martes al 94% de su capacidad, cuando la semana pasada estaban al 94,6%, bajando 0,6 puntos en una semana.