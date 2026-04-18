Cuerpo anuncia que España impulsará un Consejo Global para una Economía del Bien Común

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la Global Progressive Mobilisation - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que España impulsará y será primer anfitrión del Consejo Global para una Economía del Bien Común, espacio de reflexión para "transformar los cimientos del pensamiento económico dominante" y dar una alternativa económica progresista y comprometida con la democracia.

Lo ha anunciado al intervenir este sábado en la segunda jornada de la Global Progressive Mobilisation (GPM) en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), junto a la economista de la University College London (UCL) Mariana Mazzucato, promotora también de la iniciativa.

El vicepresidente ha defendido "hablar de economía de una manera diferente, para no recurrir siempre a las mismas soluciones cuando se atraviesa una crisis", y ha abogado por crecer con propósito.

"Es un placer formar parte de este club y también ser su anfitrión. Estoy seguro de que contaremos con muchos más socios académicos y ministros de finanzas que querrán unirse. Espero que podamos hacer una buena contribución al futuro", ha valorado.

Mazzucato ha agradecido a Cuerpo que acepte liderar la iniciativa: "Necesitamos una nueva manera de pensar la economía, no con el Estado siempre expuesto, corrigiendo los mercados, sino moldeando y creando valor de una manera completamente diferente".

PRIMERA REUNIÓN EN VERANO

Cuerpo y Mazzucato liderarán el Consejo, que contará con la participación de ministros de finanzas, representantes de la sociedad civil y economistas con trayectoria internacional reconocida.

La primera reunión será este verano y se convocará de forma presencial en paralelo a la celebración de eventos como las reuniones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la COP, y la segunda reunión será en Madrid en la primavera de 2027.

Este Consejo pretende impulsar un nuevo pensamiento económico basado en políticas más eficaces, mejores prácticas institucionales y la reforma del sistema multilateral, sobre los principios de justicia, igualdad, sostenibilidad y solidaridad global.