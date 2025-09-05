Cuerpo espera tener una "negociación fructuosa y fructífera" de los próximos Presupuestos

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el presidente del ICO, Manuel Illueca; el presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha dicho están "confiados en tener una negociación fructuosa y fructífera" de los próximos Presupuestos.

Lo ha declarado a los medios este viernes junto al presidente de la patronal catalana Pimec, Antoni Cañete, tras una jornada en que se ha presentado una nueva línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para las pymes.

"Queremos avanzar, nos vamos a remangar", ha respondido Puente al ser preguntado por la negociaciones con Junts para las cuentas del año que viene.

A su juicio, lo que necesita la economía española es un buen proyecto para los Presupuestos: "En cualquier caso tenemos que seguir trabajando".

APERTURA AÑO JUDICIAL

Sobre la apertura del Año Judicial, Cuerpo ha abogado por hacer un esfuerzo para "garantizar la normalidad institucional", y ha dicho que la participación en el acto de este viernes promueve el respeto a las institucionales.

"Es el esfuerzo que tenemos que hacer por parte de todos los políticos, normalizar en este caso la discusión política que pueda haber, pero desde luego fomentar el respeto a las instituciones", ha aseverado.