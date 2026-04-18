Cuerpo pide aprovechar la "oportunidad" de negociar sobre Ormuz para reducir el impacto económico

Cuerpo, durante la segunda y última jornada del Global Progressive Mobilisation - Kike Rincón - Europa Press

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha llamado a aprovechar la "ventana de oportunidad de la negociación" entre los Estados Unidos e Israel con Irán sobre la apertura del Estrecho de Ormuz para reducir el impacto humanitario y económico del conflicto en Oriente Medio.

En declaraciones este sábado en la Global Progressive Mobilisation (GPM) en Fira de Barcelona Gran Via, ha constatado la "volatilidad en cuanto a los precios" del crudo y del gas y de disponibilidad de fuentes de energía por el conflicto, y ha reclamado aprovechar la negociación.

Lo ha defendido "para avanzar en lo que España está diciendo desde el principio, que es una solución diplomática, negociada, que reduzca en primer lugar el impacto humanitario y en vidas que está teniendo esta guerra y por supuesto que reduzca el impacto económico que ya estamos sintiendo".

Sobre las medidas del Gobierno para paliar los efectos, ha dicho que, como el impacto "todavía es desconocido", las medidas que ya se están aplicando dependerán de la duración del conflicto, y ha añadido que siguen analizando el impacto para ajustarlas si fuera necesario.

Ha afirmado que España está "más preparada que en ocasiones anteriores ante esta guerra", y que tiene menos dependencia del gas ante el 'shock' energético que se está produciendo, y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y a las empresas.