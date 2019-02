Cuevillas asegura que su disponibilidad a ser candidato a las europeas ha tenido "buena aceptación"

Publicado 20/02/2019 13:45:58 CET

LLEIDA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El abogado Jaume Alonso-Cuevillas, que el martes explicó que se ha puesto a disposición del expresidente de la Generalitat, Carles Puigemont, para ser candidato a una lista a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, ha afirmado este miércoles que su propuesta ha tenido buena aceptación.

En Lleida, preguntado por los medios sobre el lugar que querría ocupar y la reacción que ha tenido su disponibilidad ha contestado: "Ha tenido buena aceptación, pero las listas, como es público y notorio, todavía no están hechas y, hasta que no se configuren, nadie, me incluyo, sabe nada".

"Soy abogado, me gusta mucho mi trabajo, disfruto de él. No me va mal pero si se cree que mi contribución a las listas europeas, especialmente para denunciar en el corazón de Europa, en las instituciones europeas, la situación que estamos sufriendo ahora en el Estado español puede ser útil, estoy a disposición", ha afirmado.

Cuevillas ha aclarado que no se ha ofrecido, sino que ha mostrado su disposición y ha recalcado: "Insisto en que soy abogado, me gusta mi trabajo, me gano bien la vida, no tengo un interés especial. Si sale, estupendo. Y si no, también".

El martes apuntó que, si su perfil encaja, está disponible para participar en la lista o como cabeza de lista, y dijo también que si había primarias estaba dispuesto a concurrir.