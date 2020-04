Cunillera niega "intencionalidad" en el reparto de 1,714 millones de mascarillas

Una voluntaria de Cruz Roja entrega mascarillas a los pasajeros en la estación catalana de Diagonal el día en el que se reactiva la actividad laboral no esencial en Cataluña en las empresas cuyos empleados no puedan teletrabajar cuando se cumple un mes de

Una voluntaria de Cruz Roja entrega mascarillas a los pasajeros en la estación catalana de Diagonal el día en el que se reactiva la actividad laboral no esencial en Cataluña en las empresas cuyos empleados no puedan teletrabajar cuando se cumple un mes de - David Zorrakino - Europa Press

No le constan presiones de las grandes empresas para reemprender la economía

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, ha negado este martes que haya habido "intenacionalidad" en la entrega de 1,714 millones de mascarillas desde el Estado a Catalunya después de que el conseller de Interior, Miquel Buch, vinculara la cifra con el año de la caída de Barcelona en la Guerra de Sucesión.

"No hay ni tiempo, ni ganas ni intencionalidad. Aprovechemos que tenemos casi 2 millones de mascarillas a repartir entre los trabajadores", ha pedido en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Según Cunillera, tenían 10 millones de papeletas que tenían que repartirse en todas las provincias españolas en función de su población, y ha asegurado que los datos están publicados y se puede comprobar.

"A Catalunya vinieron las que tocaban en función de la población, en Lleida, Tarragona, Barcelona y Girona. Es evidente que tocan muchas más a Barcelona que a Lleida, por una cuestión de población, pero nada más", ha recalcado.

Sobre si el Gobierno debería haber esperado dos semanas más antes de permitir que los trabajadores de servicios no esenciales puedan volver al trabajo, ha defendido que la decisión se ha tomado "no en función de su voluntad y si en base a los informes en los que trabajan".

"Hace poco un líder político dijo al presidente del Gobierno que hacía demasiado caso a los científicos. Esto es lo que hay que hacer, escuchar a los que saben", ha reivindicado Cunillera, que ha asegurado que la decisión de ha tomado de forma ordenada y avalada científicamente.

Tras negar que haya descoordinación entre el Ejecutivo central y las comunidades, ha resaltado que no le consta que hayan habido presiones de las grandes empresas para reemprender la economía, y que le sorprendería que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cediera a "presiones" de este tipo.

Sí ha subrayado que el confinamiento no se ha levantado, y ha pedido dejarlo claro: "Ahora no es todo el mundo a la calle. Está saliendo la gente que va a trabajar y no lo puede hacer por teletrabajo. Todo lo que se hace por teletrabajo aún se hace de esta manera. No hablamos de una salida masiva a la calle".

También ha defendido que el ejército ha tenido un papel "decisivo en muchos momentos, no solo en Catalunya" y complementario a las competencias de cada comunidad.

Sobre la renta mínima vital que prepara el Gobierno, Cunillera no cree que se apruebe este martes, y ha añadido: "Se aprobará cuando esté madura la decisión".

PACTOS DE LA MONCLOA

En relación a la voluntad de Sánchez de unos nuevos Pactos de la Moncloa, la delegada del Gobierno en Catalunya ha recordado las "reticencias" que hubo para emprenderlos, pero ha defendido que la democracia es un pacto continuo.

"En democracia, buscar el pacto no debe ser un inconveniente, debe ser un estímulo, un aliciente", ha destacado Cunillera, que ha advertido de que, una vez se supere la pandemia, habrá que prepararse para administrar las consecuencias de la crisis sanitaria y evitar que se repita.