La CUP acusa al Govern de "no responsabilizarse" del caso de Canet y apoya la propuesta de Borràs

BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Secretariado Nacional de la CUP, Edgar Fernàndez, ha acusado al Govern de "no responsabilizarse" en el caso de la escuela de Canet de Mar (Barcelona) afectada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para aplicar un 25% de clases en castellano.

En rueda de prensa, ha secundado la apuesta de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha propuesto en una entrevista este lunes que la Generalitat asuma la dirección de esta escuela: "Todas las propuestas para tomar la iniciativa son bienvenidas", ha asegurado Fernàndez.

"No puede ser que el Govern se desresponsabilice y diga que no puede hacer nada. La respuesta no puede ser negociar cuotas de la ley audiovisual", ha criticado el portavoz 'cupaire' en referencia a la negociación entre el Gobierno y ERC.

Fernàndez ha explicado que la CUP presentará una moción en el pleno del Parlament de esta semana en la que también apuesta por que el Govern "asuma la plena responsabilidad garantizando la seguridad jurídica del profesorado", propuesta que se alinea con la de Borràs, según ha reconocido.

Preguntado por si ha habido más reuniones con el Govern sobre los Prespuestos de la Generalitat de 2022, ha concretado que no hay novedades en la negociación de enmiendas parciales y que no ha habido nuevos encuentros entre Govern y 'cupaires'.