La CUP apoya la huelga de profesores y recrimina al Govern la actuación de Mossos

La portavoz de la CUP, Su Moreno, en rueda de prensa - UE

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha manifestado su apoyo a la huelga de docentes de este lunes en Catalunya y ha recriminado la actuación de los Mossos d'Esquadra.

"Interior ha vulnerado el derecho a hacer huelga del profesorado. Se permiten cortes de vías en función de quién las hace. Nos preocupa cómo actúan los Mossos como herramientas de poder y del Govern", ha sostenido en rueda de prensa.

También ha criticado el acuerdo al que la Generalitat llegó con CC.OO. Educació y UGT por considerar que no tienen la implantación suficiente en el sector, por lo que cree que supuso "un intento de desmovilización y una tomadura de pelo a la población".

Además, ha recordado que un 95% de los 42.965 docentes participantes en una consulta impulsada por el sindicato Ustec·Stes rechazó dicho acuerdo, por lo que ha acusado al Govern de "dar la espalda a las necesidades del sector y de pactar con los sindicatos cómplices del poder".

CUMBRE

Tras la cumbre del viernes convocada por el Govern con los partidos por las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, Moreno ha advertido de la vulnerabilidad de la economía catalana ante el contexto internacional, destacando que estas crisis son "un reflejo de las debilidades del capitalismo".

Por ello, ha defendido cambios estructurales y del modelo productivo relacionados con la protección social y laboral, el control de precios sobre productos esenciales y condicionar cualquier ayuda pública al sector privado.

"Los servicios esenciales no pueden estar sometidos a los intereses de los especuladores", ha apuntado la dirigente de la CUP, que considera que la clase trabajadora no debe volver a pagar por una crisis que no ha provocado.