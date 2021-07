La CUP apoyará el decreto del fondo para las fianzas del Tribunal de Cuentas "diga lo que diga el CGE"

BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha asegurado que la CUP apoyará el decreto que el Govern quiere llevar al Parlament sobre las fianzas del Tribunal de Cuentas, "diga lo que diga el Consell de Garanties Estatutàries (CGE)".

"Estaremos al lado del Govern para facilitar el apoyo en la forma que sea al conjunto de los represaliados por el Tribunal de Cuentas", ha afirmado en rueda de prensa en la Cámara catalana este martes, tras ser preguntada por el rechazo de diversos bancos a avalar la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas a los líderes del 1-O.

Estrada ha tachado la situación actual de ser extremadamente compleja y considera que quizás se tendrán que buscar otras fórmulas de aval: "Quizás será el Institut Català de Finances, o quizás al final se tendrá que acabar utilizando exclusivamente la Caixa de Solidaritat. No lo sabemos".

Sobre el juicio de este lunes en la Audiencia de Barcelona al activista acusado por presuntamente cortar las vías del tren en la estación de plaza Catalunya de Barcelona en la huelga general de febrero de 2019, ha insistido en que el Govern no puede ser acusación particular "en casos no solo contra el independentismo, sino contra el movimiento popular".

En este sentido, preguntada por el acuerdo de investidura con ERC en el que fijaban que la Generalitat retiraría las acusaciones particulares contra participantes en manifestaciones, salvo en casos en los que los agentes de policía hayan resultado heridos y tengan lesiones acreditadas, Estrada ha señalado que se trata de un acuerdo de mínimos: "Fue el consenso resultante de tener 9 diputados (CUP), pero no quiere decir que nuestra posición sea esa".