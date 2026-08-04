La CUP apuesta por impulsar en el Parlament la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Archivo - La portavoz de la CUP, Su Moreno, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha asegurado que su formación impulsará en septiembre en el Parlament la prohibición de la compra especulativa de vivienda de la mano del movimiento por la vivienda.

Lo ha dicho en un mensaje recogido por Europa Press después del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que ve en la propuesta en esta línea impulsada por los Comuns y el Govern la vulneración de derechos como el de la propiedad privada.

"Es necesario volver a las políticas en el Parlament, legislar desde el Parlament, porque el Estado no garantizará este derecho. Y tenemos que hacerlo posible para garantizarlo desde aquí, con más soberanía, más derechos y más libertades", ha agregado.

La portavoz de la CUP ha afirmado que "la seguridad jurídica no puede ser la excusa para blindar los intereses de los especuladores mientras se vulnera un derecho fundamental".

Y ha concluido: "Quien quiera aprovechar este dictamen para acabar con las iniciativas del movimiento por la vivienda para hacer frente al principal problema de este país, nos encontrará de cara".