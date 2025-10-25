La CUP critica en Valencia que empresas "se estén lucrando" con la reconstrucción tras la dana

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha dicho que, a su jucio, es una verguenza que haya empresas que "se estén lucrando y forrando" con la reconstrucción tras la dana en Valencia y ha asegurado que el Gobierno aplica, en sus palabras, políticas negacionistas.

"El cambio climático no es algo en lo que puedas estar de acuerdo o puedas estar en contra, sino que es una realidad que vivimos en todos los países catalanes", ha dicho en declaraciones a los medios durante la manifestación celebrada en Valencia por el primer aniversario de la dana.

Asimismo, ha criticado que haya "criminales que llevan más de 200 muertos sobre las espaldas y sigan gobernando sin que haya pasado nada", y ha lamentado que no se haya hecho justicia para víctimas y familiares, textualmente.