La CUP dice que si se confirma que la PPA salió del Irta "tendrían que rodar cabezas"

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la CUP en el Parlament, Xavier Pellicer, ha afirmado que si se confirma que el virus de la peste porcina africana (PPA) salió de instalaciones públicas, en referencia al Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta), "de una manera clara y contundente tendrían que rodar cabezas".

"El giro que han dado los acontecimientos nos preocupa enormemente", ha dicho este martes en una rueda de prensa en el Parlament, después de la creación de un comité auditor con 6 expertos en bioseguridad para analizar laboratorios e instituciones que trabajan con el virus de la PPA.

Preguntado por la propuesta de resolución que ha registrado Junts que pide reprobar al conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, el portavoz ha asegurado que desde la CUP la valorarán y exigen todas las explicaciones, pero no harán "oportunismo político".