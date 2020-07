La CUP exige a Torra no traspasar a la población la responsabilidad ante los brotes

Vidal Aragonés insta al Govern a facilitar test masivos para toda la población

BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha criticado este sábado que la Generalitat esté "traspasando la responsabilidad" a los catalanes a la hora de actuar frente a los brotes de coronavirus, cuando debe dar respuestas colectivas y aumentar los recursos, según él.

Lo ha dicho en una rueda de prensa telemática, en la que también ha pedido al Govern que instaure pruebas gratuitas PCR para toda la población y que los resultados de las mismas se faciliten antes de 24 horas, así como también se avise a los contactos de las personas que hayan dado positivo en el plazo máximo de un día.

Aragonés entiende, además, que la lucha contra el coronavirus tiene que pasar por fortalecer la sanidad pública a nivel primario --realizando más contrataciones-- y por destinar más recursos para que todos los centros de trabajo puedan incluir un control de la temperatura al empezar y al finalizar la jornada.

El diputado pide incrementar las visitas de los inspectores a las empresas que tengan más posibilidades de contagiar el virus, algunas de las cuales "no cumplen las medidas mínimas que se requieren", por lo que insta también a Inspección de Trabajo a que aumente las sanciones.

UNA LECTURA DE CLASE

Aragonés ha denunciado que el Govern no está haciendo una lectura de clase de la pandemia, y ha recordado --en referencia a la recomendación de no salir de casa en Barcelona y municipios cercanos-- que "no es lo mismo vivir en una casa con jardín que en un décimo de 45 metros cuadrados y acompañado de cuatro o cinco personas".

Por eso ha pedido suspender el pago de "la electricidad para una parte importante de la población catalana", porque confinar algunos barrios obreros sin acompañarlos de medidas sociales generará frustración, no será soportable y se agravará por las altas temperaturas veraniegas.

También ha destacado que "la violencia machista se hace más fuerte de la mano del Covid-19" y, por lo tanto, insta al Govern a incrementar los mecanismos de apoyo a aquellas mujeres que la están padeciendo.

EL "EFECTO HUIDA"

El diputado ha afirmado que el discurso de la Generalitat preocupa mucho a su formación, dado que ha "generado un efecto huida de las ciudades" al presentar un marco de recomendaciones contradictorias como puede ser el hecho de pedir que los ciudadanos se encierren en casa, pero no limitar el turismo o poder viajar en transporte público con normalidad y tener que continuar yendo a trabajar.

Por todo esto, además de considerar que el Govern llegó tarde en la actuación por los brotes del Segrià (Lleida), el diputado ha acusado al Ejecutivo catalán de "falta de planificación", de estar improvisando y de no emitir un discurso claro, lo que ha llevado a la necesidad de que los alcaldes se estén reuniendo este sábado para saber interpretarlo, ha dicho.