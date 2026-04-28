La CUP se muestra "totalmente de acuerdo" con las huelgas anunciadas por sindicatos educativos

La presidenta de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, ha afirmado que su partido está "totalmente de acuerdo" con la decisión anunciada por los sindicatos educativos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical de convocar un mes de huelgas entre mayo y junio para, defiende Castillejo, conseguir que la conselleria de Educación se siente a hablar

"Me parece lo más normal, que es presionar, poner toda la fuerza que tengan para poder conseguir un acuerdo que sea realmente bueno", ha asegurado en rueda de prensa este martes desde la Cámara.

Así, ha insistido en la necesidad de un nuevo acuerdo educativo puesto que, dice, el suscrito por el Govern con UGT y CC.OO. se ha firmado "de espaldas a la comunidad educativa, fuera de la mesa sectorial y solo con sindicatos minoritarios".

En esta línea, ha exigido al ejecutivo que se siente a hablar con los sindicatos: "Es tan fácil como esto y pararían todas estas huelgas anunciadas", ha sentenciado.

CONSORCI D'INVERSIONS Y PRÓRROGA ALQUILERES

Preguntada por la votación en el Congreso de los Diputados sobre el Consorci d'Inversions, pactado entre el Govern y ERC, y la prórroga de los alquileres, ha criticado que se esté "vaciando el Parlament de soberanía" y que todos estos acuerdos se trasladen a Madrid.

Por ello, ha emplazado a Junts y ERC a que "la política la hagan desde Catalunya" y, en referencia al consorcio, ha asegurado que no resuelve los problemas de Catalunya porque, señala, la financiación seguirá dependiendo de acuerdos que se toman en Madrid.

LISTAS DEPENDENCIA

Por otra parte, se ha referido al Pla Cura anunciado por el Govern para reducir las listas de espera de dependencia, un asunto que considera "imprescindible" porque en Catalunya hay entre 70.000 y 75.000 personas pendientes de prestación.

En este punto ha defendido la posición de la CUP y las enmiendas que presentaron a ley de creación de la Agència de l'Atenció Social i Sanitària: "En ese momento fuimos muy claros y lo continuamos siendo. Creemos que no hay que hacer una nueva agencia, no hace falta una estructura más, sino que lo que hacía falta es coordinar las existentes", ha zanjado.