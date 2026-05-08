La CUP pide la dimisión de Trapero y "rectificaciones" por la presunta infiltración de Mossos

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament, Xavier Pellicer, ha pedido la dimisión del director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, así como explicaciones y "rectificaciones" a la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, o al presidente, Salvador Illa, por la presunta infiltración de mossos entre docentes.

Lo ha dicho este viernes en una rueda de prensa en el Parlament, donde ha afirmado que la dimisión de Trapero debe producirse tanto si conocía los hechos como si no; y reitera que lo ocurrido "no es un hecho aislado, sino que forma parte de una campaña de acoso contra las movilizaciones sociales, y concretamente contra las movilizaciones del profesorado".

Según él, Illa y Parlon han dimitido de sus funciones de control democrático de las actuaciones policiales, y asegura: "Los Mossos de Esquadra hacen lo que quiere el director de la policía y la Conselleria de Interior y el presidente de la Generalitat tragan, tragan, tragan y tragan".

"Hay un grado de hipocresía muy elevado en este Govern: durante el día, en los actos públicos, llaman a la movilización, defienden que la gente se movilice, defienden que la gente participe, y después envían a la policía a hostigar, a acosar, a reprimir, a sancionar y a culpar a quienes se movilizan", añade.

Tilda de lamentable la explicación de la Conselleria de Interior de este jueves sobre esta presunta infiltración, y llama a que se reconozcan los hechos; que haya disculpas hacia la comunidad educativa y, concretamente, hacia esa asamblea; asegurar que no volverá a repetirse y, además de Trapero, la dimisión "inmediata" del responsable del operativo que decidió infiltrar a los agentes.