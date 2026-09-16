La CUP postula a Laure Vega como candidata del partido por Barcelona para las municipales

Archivo - La diputada de la CUP, Laure Vega - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las asambleas miembros de la CUP, cuya candidatura unitaria impulsa la CUP, Comunistes y personas a título individual, han expresado su "apoyo" a la diputada Laure Vega para encabezar la candidatura del partido en la ciudad de Barcelona para las próximas elecciones municipales, han confirmado fuentes del partido a Europa Press.

Según ha avanzado 'Nació' y 'El Periódico de Catalunya', la diputada ha aceptado la propuesta y se prevé que reciba el aval de las diferentes asambleas locales en un proceso que se alargará hasta este viernes.

Las fuentes de la CUP remarcan que el proceso de elección y ratificación "todavía" no ha finalizado y que, por tanto, en estos momentos no hay ninguna lista oficialmente escogida.

El resultado definitivo se hará público el sábado 19 de septiembre a las 11.30 horas, en una rueda de prensa en la Nau Bostik de Barcelona, con la participación de la persona escogida y de representantes de la CUP y Comunistes.

La candidatura completa y el conjunto del proyecto político se presentarán públicamente el próximo 17 de octubre, en un acto en Barcelona y, por ello, hasta este sábado no habrá ninguna persona "oficialmente" designada como cabeza de lista.