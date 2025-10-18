La CUP presenta una guía de política pública para "abordar la crisis residencial" en municipios

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha presentado este sábado la 'Guía de política pública de vivienda en el ámbito municipal', una herramienta de asesoramiento para "abordar la crisis residencial que se sufre en los municipios y para garantizar el acceso a una vivienda digna como derecho fundamental de las personas".

El acto, celebrado en Vilafranca del Penedès (Barcelona), ha contado con la participación de la miembro de la Sectorial d'Habitatge y del Secretariat Nacional Glòria Rubio y la concejal de la CUP Vilafranca Txus Magallón, ha informado el partido en un comunicado.

La guía quiere ser un instrumento "para hacer frente a la especulación inmobiliaria y para avanzar hacia la gestión pública y comunitaria", y plantea medidas en planeamiento urbanístico, emergencia residencial, parque público de vivienda y movilización de viviendas vacíos o de grandes tenedores.

Entre otras propuestas, la CUP plantea la suspensión inmediata de los desahucios, la reserva del 30% para vivienda de protección oficial, el incremento del presupuesto municipal en vivienda hasta un 10% y prohibir las viviendas turísticas mientras no esté garantizado el derecho universal a la vivienda.

En este sentido, el partido apuesta por "avanzar hacia la soberanía residencial", es decir, el derecho de la población a decidir sobre su propio sistema de provisión residencial.