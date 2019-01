La CUP reprocha al Govern no dar un "no radical" a los PGE

Publicado 11/01/2019 13:09:14 CET

Critica a Buch la "coordinación" con el Ministerio de Interior contra el independentismo popular

BARCELONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Maria Sirvent ha criticado este viernes que el Govern no haya dado ya un "no radical" a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"No entendemos cómo puede ser que no haya claramente un 'no' radical de este Govern a los Presupuestos del Estado", ha afirmado en una entrevista de RNE-Ràdio 4, el día en que el Consejo de Ministros presenta los PGE.

Sirvent también ha reprochado que los partidos independentistas "aún estén escuchando propuestas que desarrollan leyes que fueron aprobadas de forma amplia por el Parlament el año 2006", en alusión a la propuesta del Gobierno de cumplir con las inversiones en infraestructuras previstas en la disposición adicional tercera del Estatut.

Así, ha asegurado que la Generalitat está "entrando en un chantaje" del Estado para aceptar sus propuestas, que ha calificado como migajas.

"Vemos un Govern absolutamente dispuesto a obedecer todas las reglas que provienen de los mercados financieros y que nos marca el Estado español en última instancia, y que tiene muy poco margen de maniobra para poder desarrollar una acción de políticas sociales", ha añadido.

MODELO DE SEGURIDAD

Sirvent ha alertado de que, según ella, hay una colaboración entre el Ministerio y la Conselleria de Interior para frenar las movilizaciones independentistas: "Nos estremece la coordinación que hay entre el Ministerio de Interior y el Departamento de Interior a la hora de controlar el territorio en contra del independentismo popular".

Además, ha recriminado al Govern no haber actuado ante las cargas de los Mossos d'Esquadra contra los CDR de los últimos meses y le ha acusado de "inacción ante el aumento de la extrema derecha".

Ha sostenido que el modelo de seguridad del Govern está "más preocupado en intentar coaccionar, coartar y prohibir desde una perspectiva muy autoritaria" a los movimientos sociales, en lugar de garantizar los derechos y las libertades.