La CUP tacha de sucedáneo la propuesta de un consorcio tributario: "Se aleja de lo que proponíamos"

Estrada ve "muy difícil" ponerse de acuerdo con ERC y Junts para una lista única independentista



BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha calificado de sucedáneo la propuesta del PSC de un consorcio tributario para Catalunya, y ha lamentado: "No solo se aleja de lo que proponíamos, sino que agudiza aún más la desafección" política.

En rueda de prensa este martes, la diputada 'cupaire' ha acusado a ERC de decir una cosa en campaña y después hacer lo contrario: "ERC en campaña dijo que no pactaría con nadie que no reconociese o que no facilitase un proceso de autodeterminación o que no pusiese las bases para iniciar un proceso de autodeterminación, y sin poder hablar de financiación singular", ha sostenido.

Para Estrada, propuestas como el consorcio fiscal se alejan de la cuestión principal: "Tener garantizada nuestra soberanía plena como pueblo, no hablar de soberanías parciales", y ha añadido que además estas últimas no son posibles en el marco estatal actual.

Estrada ha reclamado la comparecencia en el Parlament del presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, para que explique la situación de la sanidad pública y el suplemento presupuestario que aprobó el Govern y también sobre el "desbarajuste en la adjudicación de plazas la semana pasada" a los opositores de la enseñanza pública.

"No puede ser que no se esté fiscalizando un Govern en funciones que no sabemos hasta cuándo tendremos", ha afirmado Estrada, que ha situado la sanidad y la educación pública como cuestiones de máxima prioridad.

LISTA ÚNICA

Preguntada por su posicionamiento sobre una lista única del independentismo ante una posible repetición electoral, Estrada ha respondido que es "muy difícil" ponerse de acuerdo con ERC y Junts, ya que no comparten ni estrategia independentista, ni programa, ni modelo socioeconómico, según ella.

Sobre la reunión del independentismo del domingo en Waterloo (Bélgica), la diputada anticapitalista ha explicado que sirvió para hablar de la ley de amnistía y su aplicación y "la ofensiva judicial y represiva".

Ante una posible detención del expresidente de la Generalitat y candidato de Junts a la reelección, Carles Puigdemont, si vuelve para someterse a una sesión de investidura, Estrada ha sostenido que contaría con el apoyo de la CUP "en términos antirrepresivos".

Ha añadido que harían todo lo que estuviese en sus manos para que se pudiese celebrar la sesión investidura, pero ha negado que su formación esté en conversaciones con Junts para dar apoyo a una hipotética investidura de Puigdemont.