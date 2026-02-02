Cupra City Garage Madrid acoge actos de arte, diseño y literatura durante febrero

Cupra City Garage Madrid inaugura la muestra 'Own the Wheel', que contará con Sita Abellán - CUPRA

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cupra City Garage Madrid acogerá actividades de arte, diseño y literatura durante febrero, según la agenda de actividades que ha presentado este lunes en un comunicado.

El principal evento será la presentación en primicia de la exposición Own the Wheel, entre el 11 y el 14 de febrero, con obras inéditas de siete artistas internacionales, entre ellos la española Sita Abellán.

Además, participa en el Madrid Design Festival 2026, en cuyo marco acoge un ciclo de charlas bajo el título Driven by Design, dedicado a explorar el diseño como motor de movimiento y conexión entre disciplinas creativas.

También permitirá ver en directo la grabación de los 'livepodcasts' Amiga Date Cuenta, de Radio Primavera Sound, y Wololo Sound, y las presentaciones de los libros 'Descubre el secreto para vivir más y mejor', de Borja Quiroga, y 'Cómo hacer negocios con China', de Antonio Liu Yang.

Por último, inaugurará 'Listening Room: Senderos Posibles', una experiencia de escucha colectiva guiada por el periodista musical, DJ y music digger Rodrigo Suárez (Senda Fatal).