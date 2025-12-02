El Cupra City Garage Madrid acogerá música, cine y literatura a lo largo de diciembre

El cantante y compositor madrileño Ters, que presentará su último álbum en Cupra City Garage Madrid. - CUPRA CITY GARAGE MADRID

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cupra City Garage Madrid ha presentado la programación de diciembre, que incluirá desde la presentación exclusiva de 'El Horizonte', el álbum del cantante y compositor madrileño Ters; el visionado de 'David Delfín. Muestra tu herida', el documental sobre el diseñador de moda y artista homónimo, o la última edición de la exposición Maza.Art, informa en un comunicado este martes.

Además, el espacio acogerá una conmemoración del 50 aniversario de 'The Rocky Horror Picture Show' a través del libro de Popy Blasco, o la presentación de 'La Venus del Smartphone', el ensayo de la periodista Marita Alonso en el que analiza "la sexualización de las relaciones en la era de las aplicaciones de citas".

El fundador de Hypelist, Alfonso Cobo, una aplicación que permite compartir listas de lugares o productos con otros usuarios, participará junto con el cofundador de Vicio, Aleix Puig, en un coloquio para profundizar sobre el emprendimiento y el éxito.

Junto a todas estas actividades, del 28 de noviembre al 5 de enero, Cupra City Garage Madrid acogerá también una serie de planes navideños, con experiencias inmersivas o talleres infantiles, entre otros.

"Cupra City Garage Madrid arranca diciembre como un auténtico refugio cultural y un referente donde confluyen música, arte, cine, diseño, deporte, gastronomía y electromovilidad en la capital", ha celebrado el espacio.