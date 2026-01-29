Cupra City Garage Madrid inaugura la muestra 'Own the Wheel', que contará con Sita Abellán - CUPRA

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cupra City Garage Madrid ha inaugurado la exposición 'Own the Wheel', una muestra internacional itinerante que propone una reflexión sobre "la emoción de decidir, avanzar y experimentar la vida en primera persona en un mundo cada vez más dominado por el piloto automático" y que contará con la artista Sita Abellán.

En un comunicado este jueves, la firma automovilística ha explicado que el proyecto se articula en torno a siete volantes diseñados por artistas europeos de referencia procedentes de España, Francia, Alemania, Italia, Austria, Portugal y Reino Unido.

Tras su presentación en Madrid, la exposición iniciará un recorrido por la red de Cupra City Garages en distintas ciudades del mundo.

Entre los artistas participantes destaca la artista española Sita Abellán, junto a otros nombres como Extraweg (Oliver Latta, ganador de un premio Emmy), Six Dots, Waiting for Ideas, Billi Thanner, André Romão o Giulia Tavani (anGostura).

La exposición establece una relación directa con el Cupra Tindaya Showcar, presente también en Cupra City Garage Madrid, un 'concept car' que anticipa la visión de futuro y el lenguaje de diseño de la marca.