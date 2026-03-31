Cupra presenta el 9 de abril el nuevo Raval, primer eléctrico urbano 100% español

Cupra Raval - CUPRA

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cupra presentará oficialmente el próximo 9 de abril el nuevo Raval, el tercer modelo 100% eléctrico de la gama de la marca española y en el primer modelo del proyecto Electric Urban Car Family dentro del Grupo Volkswagen.

En los últimos meses, una versión pre-serie camuflada del Cupra Raval ha salido a la carretera, ofreciendo a invitados y algunos socios "una experiencia exclusiva de conducción", informa la firma automovilística en un comunicado este martes.

Diseñado, desarrollado y fabricado en la planta de Martorell (Barcelona) y con un precio de salida de 26.000 euros, el Raval está "concebido para redefinir la movilidad urbana con el ADN emocional y desafiante de Cupra".