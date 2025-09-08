MÚNICH (ALEMANIA), 8 (EUROPA PRESS)

Cupra ha presentado este lunes en el salón IAA Mobility 2025, que se celebra del 8 al 14 de septiembre en Múnich (Alemania), su 'Cupra Tindaya showcar', un prototipo con el que pretende reflejar la visión y el futuro de los diseños de la marca y que será una realidad a principios de la próxima década.

"Este es el inicio de un gran capítulo. Cupra es hoy muy distinto de la marca que nació en 2018: más maduro, expandido y con crecimiento internacional", ha destacado el ceo interino de Seat y Cupra, Markus Haupt.

El Tindaya recibe su nombre de una montaña de Fuerteventura, en las Islas Canarias, y está enfocado en potenciar la experiencia del conductor.

Además, cuenta con un diseño con piezas estructurales de aluminio impresas en 3D que se adaptan a las líneas del coche.

Con 4,72 metros de longitud y llantas de 23 pulgadas, el vehículo cuenta además con 'The Jewel', un prisma de cristal con una interfaz que permite interactuar físicamente con el vehículo para descubrir las nuevas experiencias de conducción y que se combina con la luz, el sonido y efectos visuales digitales.