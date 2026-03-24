El curso escolar empezará el 8 de septiembre durante los próximos 3 años en Catalunya

Archivo - Sillas dentro de un aula - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Plenario del Consell d'Educació de Catalunya (CEC) ha ratificado este martes por mayoría absoluta la propuesta de la Conselleria de Educación y Formación Profesional de la Generalitat para fijar el inicio del curso escolar el 8 de septiembre durante los próximos tres cursos.

De esta forma, los calendarios de los cursos 2026-2027, 2027-2028 y 2028-2029 contarán con una fecha estable, una medida que busca dotar de "previsión y estabilidad" al sistema educativo catalán, según ha informado el departamento en un comunicado.

La consellera de Educación, Esther Niubó, aseguró a inicios de enero, cuando se puso encima de la mesa, que se trata de una propuesta "equilibrada" que tiene en cuenta las necesidades de los docentes, los equipos directivos, el alumnado y las familias.

El aval del CEC también incluye que los alumnos de Bachillerato comiencen las clases el mismo 8 de septiembre, a fin de permitir que el curso finalice con margen suficiente para que los estudiantes puedan preparar las pruebas de acceso a la universidad (PAU).

Más allá del calendario, el órgano consultivo ha dado luz verde a otras medidas, como que los institutos-escuela tengan al menos tres tardes lectivas a la semana o el mantenimiento de la sexta hora en los centros de máxima complejidad que ya la tienen implementada.