Un curso gratuito impulsa la formación de marineros de puerto deportivo en Catalunya

Imagen de embarcaciones deportivas en el Salón Náutico que se celebra en Barcelona hasta el domingo - GOVERN DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Pesca de la Generalitat, el Ayuntamiento de Tarragona, la Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics y la Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya han organizado conjuntamente a través de Tarragona Impulsa un curso de formación gratuito para suplir la demanda de marineros de puerto deportivo, informa la conselleria en un comunicado este viernes.

El objetivo del curso es cubrir la demanda de este perfil, que se encarga de tareas como la maniobra de las embarcaciones, amarraje, preparación de barcos de recreo, la operación de maquinaria portuaria y atención al usuario, y hacerlo desde una formación práctica, conectada con las empresas y orientada a la inserción laboral.

El curso, que se ha presentado en el marco del Salón Náutico que se está celebrando en Barcelona hasta el domingo, se impartirá en Tarragona, tendrá una duración de 357 horas de formación teórica y práctica entre febrero y mayo de 2027 y contará con 15 plazas.