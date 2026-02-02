El CZFB alcanza los 283.200 metros cuadrados de instalaciones fotovoltaicas activas (+41,5%)

Vista aérea del CZFB. - CZFB

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha alcanzado los 283.200 metros cuadrados de instalaciones fotovoltaicas activas, un 41,5% más que en 2023, informa en un comunicado este lunes.

El ente ha explicado que este crecimiento "evidencia el compromiso creciente de las empresas instaladas en el Distrito 4.0 con la producción de energía limpia y la reducción de su huella de carbono".

El conjunto de las instalaciones en funcionamiento suman una potencia total instalada de 17.189 kWp, y los proyectos ya previstos permitirán alcanzar 19.347 kWp de potencia instalada en los próximos meses.

El CZFB ha recordado que todos los edificios previstos en la ampliación del DFactory Barcelona incorporarán instalaciones solares fotovoltaicas, que aportarán una potencia adicional de 557 kWp.

El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha señalado que el crecimiento sostenido de las instalaciones fotovoltaicas "demuestra que la industria puede ser competitiva y, al mismo tiempo, plenamente comprometida con la sostenibilidad".