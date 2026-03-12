Dalmau afirma que quizás se necesitarán "unos meses más" para desencallar la gestión del IRPF

Archivo - El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de negociar con ERC los Presupuestos, aunque ha dicho que resolver la cuestión tributaria, principalmente la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, puede llevar "unos meses más".

"¿La cuestión tributaria la resolveremos? También la resolveremos. Ahora, quizás necesitamos unos meses más para resolverla. Deberemos preparar la Agència Tributària de Catalunya para que sea así, que no es que esté en las mejores condiciones", ha dicho en una entrevista este jueves en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Dalmau ha reivindicado otros acuerdos de investidura con ERC que ya han avanzado, como el acuerdo para la financiación o el traspaso de Rodalies, y ha insistido en que tanto el Govern como el Gobierno se han comprometido a avanzar en la gestión de este tributo.

"Uno. ¿Nos llevará algo más de tiempo? Sí, porque no hemos cerrado la negociación del sistema de financiación. Hemos estado un año y medio casi sólo haciendo esto. Y dos. Llegamos a un acuerdo en la última comisión bilateral en el que sentamos las bases. Es un documento oficial entre el Gobierno y el Govern, rubricado por el Ministerio de Hacienda", ha expresado.

Ha afirmado que seguirán trabajando con los republicanos para avanzar en la negociación, pero ha avisado de que Catalunya no se puede bloquear ni se puede permitir no contar con los recursos extra de unas nuevas cuentas públicas: "No se puede permitir que Catalunya pierda 9.000 millones de los Presupuestos en el contexto internacional en el que estamos".

ACUERDO EN EDUCACIÓN

Dalmau, que ejerce temporalmente las funciones de la conselleria de Educación, se ha referido también al acuerdo en el ámbito educativo, que ha defendido ante la movilización docente de los últimos meses: "La obligación del Govern era escuchar y tender la mano para llegar a un acuerdo, y el Govern ha movido ficha".

Ha repasado algunos de los compromisos sobre las mejoras retributivas, la reducción de ratios y de burocracia, entre otros, y ha añadido que le hubiera gustado que el sindicato mayoritario, Ustec·Stes, se hubiera sumado al mismo, aunque ha recordado que se han sumado "a una parte", la referente al personal laboral.

También ha destacado el compromiso para que los profesores sean reconocidos como autoridad pública frente a las familias, compromiso que esperan poder llevar al Parlament lo más pronto posible: "Hay un problema con la autoridad de los profesores, que yo defiendo. Necesitamos profesores empoderados y con autoridad, sobre todo frente a las familias".

PESTE PORCINA AFRICANA

Dalmau ha defendido también la gestión del Govern de la peste porcina africana, después que este miércoles se anunciara el cierre al espacio natural desde la ciudad de Barcelona, y ha pedido colaboración ciudadana: "Lo que estamos pidiendo es sentido común, nos jugamos mucho como país".

Además, ha dicho que hay demasiados jabalíes en Catalunya, y que deben reducirse la población de forma desacomplejada: "Ha habido una cierta aproximación que daba miedo hablar de este tema. Hay demasiados jabalíes en Catalunya. Hay que matar jabalíes, pero desacomplejadamente, porque hoy es un problema para la salud animal".