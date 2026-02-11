Dalmau confía en un acuerdo con docentes sobre salarios "pero que también sea responsable"

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 11 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, en funciones de presidente por la hospitalización de Salvador Illa, ha confiado en poder alcanzar un acuerdo con los sindicatos educativos en huelga este miércoles que aborde una mejora salarial "pero que también sea responsable".

Lo ha dicho en la sesión de control al Govern en el Parlament, en respuesta a las preguntas de las presidentas de Junts y la CUP en la Cámara, Mònica Sales y Pilar Castillejo, donde ha sostenido que el Govern siempre tendrá la "mano tendida para poder llegar a un acuerdo", y que este sea justo.

Ha expresado su respeto por la huelga de docentes, ha defendido que el Ejecutivo está "comprometido con la mejora de la calidad educativa" en Catalunya y ha asegurado que él está atento a las reclamaciones de los docentes.

Ha dicho que apuestan por la excelencia en la educación pública y que, para ello, pondrán "todos los recursos" para que sea posible.

MÒNICA SALES

Sales ha trasladado el apoyo de Junts a los docentes en huelga, y ha criticado que el Govern no escucha las demandas del sector, que, afirma, que comparte su grupo: "Mejores salarios, ratios adecuadas, más recursos en la escuela inclusiva, menos burocracia, currículum consensuado y plantillas bien dimensionadas".

Dalmau ha respondido a Junts pidiéndoles tener memoria: "¿Sabe de qué se quejan los docentes? ¿Sabe de dónde vienen los recortes y las pérdidas de poder adquisitivo que han tenido los docentes en este país?", ha preguntado, en alusión a los recortes durante la crisis económica.

Ha añadido que en los 7 últimos años que Junts (o en su defecto, CiU) tuvo la conselleria de Educación, se convocaron 19 huelgas: "Iban a 1 cada 4 meses. Al ritmo que ustedes iban, este Govern habría tenido 5", ha ironizado.

PILAR CASTILLEJO

Por su parte, Castillejo ha reprochado al Govern que Illa prometer contar con los profesionales y los sindicatos, pero que no ha sido así, según ella, tampoco en esta huelga: "Quien ha plantado a los sindicatos en la última mesa de negociación han sido ustedes".

Dalmau ha respondido que las reivindicaciones del sector "no han empezado ayer" y que el origen viene de décadas atrás, y que su apuesta pasa por llegar a acuerdos sobre aulas de acogida, complementos salariales, educación en la etapa 0-3 años y desburocratización.

FERRAN PEDRET

En su turno, el presidente de PSC-Units, Ferran Pedret, ha celebrado que la "agenda social vuelva a estar en el centro del debate público" en Catalunya, y ha preguntado por las principales políticas de reducción de desigualdad del Govern.

Dalmau ha sostenido que el Govern apuesta por el crecimiento y por compartirlo, y que por ello defiende aumentar el salario mínimo interprofesional y subir las pensiones, así como invertir en educación o en vivienda, "el elemento principal de desigualdad" en Catalunya.