Dalmau cree que las elecciones no están "encima de la mesa" y pide a Junts que rectifique

Archivo - El conseller de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Albert Dalmau, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmado que el escenario de unas elecciones generales "a día de hoy no está encima de la mesa", y ha pedido a Junts una reflexión profunda y una rectificación sobre su posición ante los decretos de vivienda que se votan este viernes en el Congreso.

En declaraciones este viernes ante los medios, Dalmau ha dicho que quedan "unas pocas horas" hasta la votación, que el escenario electoral no está abierto y que Junts puede todavía rectificar.

"Creemos que este escenario a día de hoy no está encima de la mesa, lo veremos posteriormente a la aprobación o a la no aprobación de estos decretos", y ha afeado a Junts que entre en una dinámica de bloqueo y obstruccionista.

Ha defendido que las medidas del Gobierno son buenas para los catalanes, y que le gustaría que Junts escuchara más a las clases medias y trabajadoras y "a las personas que, ganando un sueldo, no pueden llegar a fin de mes y no pueden pagar su vivienda, que a Foment del Treball", al PP y a Vox.

Respecto a la propuesta de Podemos de aprobar mes a mes un decreto de vivienda aunque se vaya derogando en el Congreso, Dalmau ha rechazado "soluciones de filibusterismo parlamentario", y ha dicho que ya verán qué decisión toma el Gobierno en el caso de que decaigan este viernes.

Preguntado por si el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hablado sobre esta cuestión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que no lo sabe, pero ha recordado que "mantiene una relación fluida".