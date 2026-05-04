Dalmau defiende la "tolerancia cero contra la violencia" tras el asesinato en Esplugues (Barcelona)

Minuto de silencio por el asesinato de una mujer en Esplugues de Llobregat (Barcelona) con el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y el alcalde, Eduard Sanz
Minuto de silencio por el asesinato de una mujer en Esplugues de Llobregat (Barcelona) con el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y el alcalde, Eduard Sanz - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 4 mayo 2026 19:17
Seguir en

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha trasladado este lunes un mensaje de "máxima contundencia y de tolerancia cero contra la violencia, contra el delito" y contra aquellos que atentan contra la convivencia tras el asesinato de una mujer en el barrio de Finestrelles de Esplugues de Llobregat (Barcelona) el sábado.

"Las personas que cometen delitos o actos violentos deben saber que les caerá todo el peso de la ley, que serán perseguidas y serán detenidas, como ha sido el caso terrible que se ha vivido este fin de semana", ha dicho en declaraciones a los medios en el acto de repulsa al crimen del sábado.

Dalmau ha transmitido a los familiares y a las amistades de la mujer asesinada, así como a los ciudadanos de Esplugues, el pésame en nombre del Govern y de toda la sociedad catalana y su solidaridad en un momento "que es de dolor".

Ha transmitido también un mensaje de confianza y agradecimiento a los Mossos d'Esquadra y a todos los cuerpos policiales, y ha destacado la apuesta del Govern por la seguridad con el aumento de la plantilla de la policía catalana y el despliegue de nuevas unidades judiciales.

Para el conseller, se ha reforzado la lucha contra el delito y contra la violencia: "Para preservar la convivencia en las calles, en nuestras ciudades y pueblos, y defendemos la convivencia y la cohesión social en todas las ciudades de nuestro país".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado