Dalmau: "Me preocuparía" que las huelgas en Educación y Sanidad fueran por el inmovilismo del Govern

Archivo - El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia y actual conseller de Educación y FP de la Generalitat, Albert Dalmau, ha asegurado que le "preocuparía" que las huelgas en Educación y Sanidad fueran por el inmovilismo del Govern y ha señalado que, en el caso de la Educación, hay una propuesta sobre la mesa que ha movilizado recursos.

"Ante las movilizaciones que hubieron el mes pasado, el Govern ha puesto 2.000 millones de euros, ha rebajado los ratios, ha aumentado los sueldos de los profesores y ha iniciado un camino para desburocratizar los centros. Y nuestro objetivo es desarrollar estos acuerdos", ha dicho en una entrevista en 'Nació' recogida por Europa Press.

Ha explicado que las quejas de algunos colectivos que afloran en la actualidad --como son en infraestructuras, sanidad o educación-- se deben a que las energías en los últimos años no se han puesto "a las cosas del día a día", y ha remarcado que la obligación de la Generalitat es atenderlas.