Dalmau pide a ERC no condenar Catalunya "al bloqueo" y les garantiza que cumplirán los acuerdos

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, en la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament - PARLAMENT

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha pedido este lunes a ERC no condenar Catalunya "al bloqueo" y permitir la aprobación de los Presupuestos, y les ha garantizado, también a los Comuns, que cumplirán el 100% de los acuerdos de investidura.

"No condenemos el país al bloqueo. Hablemos, negociemos, discutamos y pongámonos de acuerdo. Hagamos lo posible para que el país pueda avanzar. No se puede gobernar la Catalunya de 2026 con los Presupuestos de 2023", ha sostenido en su comparecencia en la comisión de Asuntos Institucionales Institucionales del Parlament para explicar las prioridades presupuestarias de su departamento.

Tras reiterar la mano tendida del Govern, ha apelado a los republicanos a tener en cuenta que han sido capaces de llegar a acuerdos que no han sido fáciles que han desencallado "problemas que hacía más de una década" que se arrastraban, como el nuevo sistema de financiación.

"Tienen todo nuestro compromiso para el cumplimiento de los acuerdos de investidura. Tienen la palabra del presidente de la Generalitat. No debería ser poca cosa. Todo lo que hemos dicho ha pasado", ha apuntado.

Apelando a dicho compromiso, ha emplazado a ERC a seguir negociando y a "no tirar la toalla" para sacar adelante las cuentas.

"HERRAMIENTA DE PAÍS"

Para Dalmau, es una necesidad institucional, económica y social disponer de Presupuestos y, aunque defiende que el Govern ha podido funcionar con tres suplementos de crédito extraordinarios, cree que este mecanismo no puede sustituir a las cuentas.

"Los suplementos de crédito han permitido gestionar la contingencia, pero el Presupuesto es una herramienta de país. O se gobierna el país o la contingencia", ha recalcado el conseller, dejando claro que el único plan que el Govern contempla es poder aprobarlos.

Más allá de las líneas generales del Presupuesto, que se elevan hasta los 49.162 millones de euros, Dalmau ha concretado que su departamento contará con 1.051,2 millones, un incremento del 30,23% en relación a 2023, que incluyen los 350 millones de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Para reforzar la ecuación territorial, renovar la administración y garantizar la conectividad y seguridad digital, todos los capítulos de gasto aumentan y destinan 351 millones al ámbito de gobiernos locales y relaciones con Aran, 25 millones a la Secretaría de la Administración y Función Pública y 101 millones a la de Telecomunicaciones, donde refuerzan el CTTI y la Autoridad Catalana de Protecció de Dades.

MUNDO LOCAL

Entre las principales prioridades del departamento está dar un salto adelante en financiación del mundo local, y por ello defiende que el proyecto de Presupuestos es el que destina un mayor incremento de recursos de las últimas décadas a los ayuntamientos y entes locales: 351 millones, 88,5 millones más que en 2023 y un 30% más que el año pasado.

"Este Presupuesto supone un salto histórico en financiación de los entes locales", ha asegurado Dalmau, que ha detallado que multiplican por dos el PUOSC, el incremento hasta los 185 millones para el Fondo de Cooperación Local y el aumento hasta los 42,7 millones para la financiación del Conselh Generau d'Aran.

Para este año, tienen como objetivo también sacar adelante la ley de finanzas locales y la ley de gobiernos locales, pero necesitan aprobar los Presupuestos y la financiación autonómica sin que ello "se entienda como un mecanismo de presión", ha puntualizado.

También sitúa como prioridad la transformación de la administración pública, con más de 100 millones de euros, para poder desplegar el nuevo modelo de atención ciudadana, la mejora de los trámites y de los servicios y el compromiso para reforzar la función pública.

Así, ha explicado que están en proceso de renovación del contrato del 012, de despliegue de las oficinas de atención ciudadana y que trabajan para la simplificación de los procesos y la mejora de los trámites de los servicios.

Otro de los objetivos que se plantean es terminar esta legislatura con el 100% de los municipios conectados a la fibra óptica de la Generalitat, y para ello necesitan seguir con una política de inversiones y llegar a acuerdos con el Gobierno.

GRUPOS

La diputada de Junts Glòria Freixa ha criticado que estas cuentas llegan tarde y sin apoyos suficientes para ser aprobados, ya que solo cuentan con el apoyo de los Comuns, tras lo que ha advertido de que es "una estrategia peligrosa presentar unos Presupuestos al lado de esta extrema izquierda".

Desde ERC, Josep Maria Jové ha reiterado a Dalmau que no se sentarán a negociar las cuentas si antes no hay garantías de cumplimiento en la recaudación del IRPF, y le ha pedido cumplir el acuerdo de investidura: "No es de recibo señalarnos a nosotros como están haciendo ustedes estos días", ha criticado.

Juan Fernández (PP) también cree que estas cuentas llegan tarde y provocan "una situación de incertidumbre y de inestabilidad que perjudica" los intereses de los catalanes", tras lo que ha descrito los Presupuestos como una oportunidad perdida y el departamento de Dalmau como la Conselleria de la reforma que nunca llega.

Desde Vox, Joan Garriga ha argumentado su enmienda a la totalidad a las cuentas porque suponen continuidad con las de 2023, las últimas aprobadas durante el Govern de ERC, y ha acusado al Govern de ser pésimos gestores: "Gobernar desde 2024 y presentar su primer proyecto de presupuestos en marzo del 2026, nos parece que es como para dimitir".

El diputado de los Comuns Lluís Mijoler ha defendido que estos no serían los Presupuestos de su partido si tuviesen mayoría pero sí tienen su sello, y ha reclamado al Ejecutivo catalán que acuerde las cuentas con ERC para "seguir avanzando en los acuerdos de investidura", y también ha respondido a Freixa negando que su partido sea de extrema izquierda, y le ha reprochado su postura de bloqueo en el Congreso.

El 'cupaire' Dani Cornellà ha asegurado que estas cuentas no solucionarán "todos los males endémicos que arrastra Catalunya", y ha criticado que solo se presupuesta esta cantidad de millones cuando los socialistas están en el Gobierno central y en la Generalitat, mientras que el resto de décadas, cuando no se da esa coincidencia, Catalunya sufre más infrafinanciación.

Ivana Martínez (PSC) ha reivindicado que estos Presupuestos son una apuesta clara y coherente para reforzar el estado de bienestar, y los ha descrito como un proyecto útil y ambicioso: "Consolidan el camino hecho, refuerzan el mundo local y avanzan hacia una administración más cercana y más justa".